Mordfall Claudia Ruf : Die wohl letzte Chance, ihren Mörder zu fassen

Grevenbroich Im Fall der 1996 ermordeten Claudia Ruf gibt es einen neuen Ansatz: Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mörder im Heimatdorf des damals elf Jahre alten Kindes zu finden sein könnte. Dort beginnt in der nächsten Woche ein Massen-Gentest.

23 Jahre nach dem Mord an der elf Jahre alten Claudia Ruf aus Grevenbroich-Hemmerden hat die Polizei nun einen neuen Ermittlungsansatz. Profiler des Landeskriminalamtes gehen von einer Nahraum-Tat aus. Sie vermuten, dass der Täter einen direkten Bezug zum Wohnort des Mädchens hatte. In Hemmerden beginnt in der nächsten Woche eine DNA-Reihenuntersuchung, ein Massenspeicheltest. „Das ist vielleicht die letzte Chance, den Mörder zu ermitteln“, sagt Kriminaldirektor Norbert Wagner aus Bonn.

Bislang waren die Ermittler davon ausgegangen, dass ein durchreisender Sexual-Serientäter aus Zufall auf sein Opfer traf. Nach Spurenauswertungen und Wegzeitberechnungen gehen LKA-Profiler nun aber davon aus, dass der Täter im Mai 1996 entweder in Hemmerden wohnte oder zumindest einen starken Bezugspunkt dorthin hatte. „Es kann der unbescholtene Bürger aus der Nachbarschaft gewesen sein“, sagt Reinhold Jordan. Der habe das Kind möglicherweise mit einem „Leckerchen“ für den Hund angelockt, um es später in einem „geschützten Raum“ zu töten.

800 Männer, die zur Tatzeit zwischen 14 und 70 Jahre alt waren und noch in Hemmerden oder dem näheren Umfeld wohnen, sollen ab dem 23. November eine Speichelprobe abgeben. Vier Termine sind angesetzt worden. Insgesamt wollen die Ermittler 1600 Männer zum DNA-Test auffordern. Friedhelm Ruf, der Vater des ermordeten Mädchens, hat in einer bewegenden Video-Botschaft die Hemmerdener dazu aufgerufen, sich an dem DNA-Test zu beteiligen. „Jetzt, nach so langer Zeit, besteht die große Chance, dass das so traurige Schicksal meiner Tochter Claudia aufgeklärt wird“, sagt er. Der Mörder seines erstgeborenen Kindes müsse sich endlich erklären. „Er hat sich lange genug hinter uns allen verstecken können.“