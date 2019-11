Kostenpflichtiger Inhalt: Mädchen missbraucht und getötet : So liefen die Ermittlungen im Mordfall Claudia Ruf

Ein Foto von Claudia Ruf aus Grevenbroich (Archivfoto). Foto: picture-alliance / dpa

Grevenbroich Vor 23 Jahren wurde die damals elfjährige Claudia Ruf in Grevenbroich entführt und ermordet. Bis heute wird in dem Fall ermittelt. Jetzt bittet der Vater die Öffentlichkeit in einem bewegenden Video um Hilfe. Ein Überblick über die bisherigen Ermittlungen.