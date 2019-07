Schloss Dyck in Jüchen : Beachcar bei Classic Days zu gewinnen

Jüchen 40.000 Besucher werden vom 2. bis 4. August zu den Classic Days am Schloss Dyck erwartet. Es gibt zum ersten Mal eine Auto-Verlosung und einen Kinderbereich. Unter den Rennlegenden ist mit Ellen Lohr auch mal eine Frau.

Mit den Classic Days vom 2. bis 4. August wird am Schloss Dyck wieder das größte Ereignis im Jahresprogramm erwartet. Spitzen von bis zu 40.000 Besucher und Teilnehmer mit und ohne Fahrzeuge wurden in den vergangenen Jahren gezählt. Neu ist diesmal die Verlosung eines ganz besonderen Autos: Zu gewinnen gibt es ein Remake eines Fiat-Jolly-Beachcars, des Autos, das der Jetset in den 1960er und -70er Jahren bevorzugte. Mit einem Einsatz von fünf Euro kann das große Los fürs Beachcar gezogen werden, und zugleich wird damit die Charity-Aktion „Giving Back“ unterstützt, die in Afrika tätig ist.