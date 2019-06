Am Freitag in Grevenbroich : Citylauf-Organisatoren sind bestens auf Hitze eingestellt

Am Freitag in Grevenbroich

Grevenbroich Der Wetterwahnsinn wirkt sich auch auf das bevorstehende Sportereignis aus. Weil die Temperaturen extrem sind, haben Bernd Juckel und Willy Helfenstein, die Organisatoren des Citylaufs, entsprechende Maßnahmen getroffen – es gibt Wasser satt.

„Wir haben beispielsweise zusätzliche Wasserstellen eingerichtet“, berichtet Helfenstein. An drei Stellen können sich Läufer dann mit dem kühlen Nass in Hülle und Fülle versorgen. Neben den Vereinsmitgliedern der SG Neukirchen-Hülchrath wird eine dieser Erfrischungsstationen von Privat, eine andere von Hydro betreut. „Außerdem wird die Feuerwehr vor Ort sein, um entlang der Karl-Oberbach-Straße eine Art Berieselung anzubieten“, sagt Helfenstein. Auch auf dem Markt wird es ein umfassendes Wasser-Angebot geben. Dort sorgt zusätzlich eine Obstbar für gesunde Energiezufuhr.

Auf der 1700-Meter-Runde gibt es also drei Wasserstellen plus Berieselung, „das ist mehr als man von anderen Läufen kennt“, fasst Helfenstein zusammen. Die beim fünften Citylauf zu absolvierenden langen Distanzen in Form des Fünf-Kilomter-Laufs sowie der Zehn-Kilometer-Strecke wurden „ohnehin bewusst in die Abendstunden verlegt“. Nach den Prognosen soll es sich dann „auf vollkommen erträgliche Grade“ eingependelt haben.