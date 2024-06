Citylauf 2024 in Grevenbroich Halteverbote, Sperrungen, Parkplätze – Innenstadt bereitet sich auf Volkslauf vor

Die Veranstalter haben vier große Parkplätze ausgewiesen, die auch Teilnehmer des Citylaufs ansteuern können: den Parkplatz am Platz der Republik (Graf-Kessel-Straße), das Parkhaus am Monti (Ostwall), der Parkplatz am Straßenverkehrsamt (Auf der Schanze) sowie den Parkplatz gegenüber des Rathauses (Parkstraße). Darüber hinaus stehen Stellplätze am Flutgraben zur Verfügung, auch an der „Spielspinne“. Die Parkplätze am Alten Schloss/Stadion hingegen sind nicht zu nutzen: Die Strecke der Läufer führt dort entlang.