Kostenpflichtiger Inhalt: City in Grevenbroich : Händler verzichten auf verkaufsoffene Sonntage

So leer wird es an Adventssonntagen in der Grevenbroicher Innenstadt bleiben. Die Läden sollen geschlossen bleiben. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Grevenbroich In Grevenbroich bleiben die Geschäfte an den Adventssonntagen geschlossen. Das hat der Werbering am Montag mit der Stadt so besprochen. Die Ladeninhaber wollen sich nicht zum Spielball der Politik machen lassen.