City-Frühling in Grevenbroich DKMS-Registrierungsaktion bei Blumen-Ambiente

An der Registrierungsaktion im Rahmen der Liga-Partie am 24. Februar in Gustorf gegen Recklinghausen hatte auch Gabi Wellenbergs 17-jährige Tochter Jule teilgenommen. „Und die lockere Atmosphäre bei einem Stadtfest bewegt vielleicht noch mehr Menschen, sich zu beteiligen.“ Einen speziellen Adressaten hat die Initiatorin der selbstlosen Maßnahme nicht. „Ich will einfach nur was tun. Und ich hoffe, dass die junge Generation genauso denkt. Darum wende ich mich auch an Schulen, Vereine, Schützen, Feuerwehr usw.“