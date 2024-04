City-Frühling in Grevenbroich Tausende Besucher beim Stadtfest in der City

Ingo Mosisch betreibt in Gustorf den kleinen Radladen. Das „Klein“ ist mittlerweile durchgestrichen. Mosisch hob das hervor, was man nicht sehen konnte: „Wir sind in der Werkstatt ganz stark, bilden auch selber aus.“ Selbst ein voll gefedertes Mountain-E-Bike für 4600 Euro steht nicht lange im Schaufenster: Das Rad ist den Grevenbroichern lieb und teuer. In der Auslage des Buchladens fand man Schmöker mit Bezug zum Frühling, etwa Gartenbücher. Vor dem Rote-Kreuz-Laden flatterten Sommerkleider im Wind.