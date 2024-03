City-Frühling mit Auto-Meile, Kochshow, Musik und mehr Großes Stadtfest in Grevenbroich für den 28. April geplant

Dass es 2024 zum Frühling ein Stadtfest in Grevenbroich geben würde, war bis vor wenigen Tagen noch nicht sicher. Wie Marc Pesch sagt, war die Finanzierung ungewiss – bis mit Lidl ein neuer Hauptsponsor gefunden wurde. Das Unternehmen nimmt in wenigen Tagen bekanntlich sein Logistikzentrum am Rande des Industriegebiets Ost in Betrieb und möchte auch in der Stadt wahrnehmbar sein, in dem Fall mit der Unterstützung des City-Frühlings. „Wir sind glücklich, dass wir mit Lidl, der Sparkasse Neuss, der Volksbank Erft und den Autohäusern wieder so eine Veranstaltung auf die Beine stellen können“, sagt Marc Pesch. Auch die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich unterstützt den City-Frühling. Beteiligt sind darüber hinaus einige weitere, kleinere Sponsoren.