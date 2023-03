Wieder City-Fest in Grevenbroich Mit Rosin und Rabaue in den Frühling

Nach langer Abstinenz wollen die Grevenbroicher Händler wieder mit einem Stadt-Fest in den Frühling starten. Der Termin steht fest: Am 23. April wird es einen verkaufsoffenen Sonntag mit vielen Attraktionen und Live-Musik in der Fußgängerzone geben. Der Werbering-Nachfolger „Grevenbroich handelt“ hat den Langwadener Veranstalter Marc Pesch mit der Organisation beauftragt – und die ist bereits weit gediehen.