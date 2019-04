City-Frühling in Grevenbroich : Chromblitzende Oldtimer und Aktionen für die ganze Familie

Grevenbroich Für die ganze Familie werden am kommenden Wochenende, 27. und 28. April, Aktionen geboten, ein Schwerpunkt ist dabei der Grevenbroicher Marktplatz.

Zwei Tage lang verwandelt sich die Grevenbroicher Innenstadt in eine Festmeile – beim City-Frühling mit verkaufsoffenem Sonntag und der Rhein-Erft-Rallye am kommenden Wochenende, 27. und 28. April. Der Verein Stadtmarketing Grevenbroich verspricht eine Menge Highlights und Aktionen am Samstag von 10 bis 18 und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.