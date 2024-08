Musik aus Grevenbroich Junge Sänger begeistern ihr Publikum bei der 25. Chortournee

Schon jetzt stehen die Termine für die nächsten Konzerte und den Probenbeginn fest. Diese sind für die Einsteigergruppe montags um 16.15 Uhr ab dem 26. August in den Proberäumen der Christuskirche am Hartmannweg. Ältere Interessierte sind bereits am 23. August um 18 Uhr willkommen. Wer gerne an den Chorfahrten teilnehmen möchte, zwischen neun und 20 Jahre alt ist und Spaß an der Musik im Chor oder am eigenen Instrument hat, ist zur Schnupperprobe bei der Jugendkantorei eingeladen. Informationen gibt es bei Karl-Georg Brumm unter der Rufnummer 02181 499765.