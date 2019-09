Konzert in Elsen : Chor aus Partnerstadt Peel en Maas begeistert in St. Stephanus

Chor aus Partnerstadt Peel en Maas begeistert in St. Stephanus

Konzert in Elsen

In St. Stephanus gab der Chor ein Konzert. Foto: Josef Lieven

Elsen Mit vier imponierenden Konzertauftritten gab der Chor „To be continued“ aus Helden/Peel en Maas seine musikalische Visitenkarte in Grevenbroich ab. Der Förderverein der Pfarrgemeinde St. Stephanus und der Partnerschaftsverein Grevenbroich hatten das Vokalensemble zum Konzert eingeladen – und die Gäste waren darüber begeistert.

Bei morgendlichen Kurzauftritten in der Versandhalle, in der Villa Erckens und im Albert-Schweitzer-Haus wussten die Elf Close Harmonie-Musiker unter dem engagierten Dirigat Mario Geurtjens’ mit ihrem besonderen Harmonie- und Rhythmusstil zu begeistern. Und der war dann auch beim Konzert Sonntagnachmittag in der Elsener Pfarrkirche St. Stephanus zu hören.