Bildung in Grevenbroich : CDU ist gegen Erhalt der Realschule in Grevenbroich

(Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Grevenbroich Die CDU hält an den Planungen für eine dritte Gesamtschule in Wevelinghoven fest. Der Wille der Eltern sei dafür ausschlaggebend, argumentiert Vorsitzender Wolfgang Kaiser.

Einen Erhalt der Diedrich-Uhlhorn-Realschule, verbunden mit einem Umzug an die Bergheimer Straße in Grevenbroich – so wie ihn die FDP fordert – lehnt die Union ab. Denn: „Die Realschule wird nicht mehr angenommen, sie ist eine Rest-Schule – das wird uns auch durch die Anmeldezahlen vor Augen geführt“, betont der Fraktionschef.

Das dreigliedrige Schulsystem mit Gymnasium, Real- und Hauptschule favorisiere Wolfgang Kaiser zwar persönlich – doch: „Wir müssen mit der Zeit gehen“, sagt er. In Grevenbroich würden sich immer mehr Eltern für die Gesamtschule entscheiden, weil sie damit gleich mehrere Vorteile verbinden: „Erstens muss die Entscheidung, ob das Kind die Oberstufe besuchen wird, nicht nach der vierten Klasse, sondern viel später gefällt werden. Zweitens möchten junge Mütter und Väter auch die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung nutzen, um ihrem Berufsleben nachgehen zu können.“

Bei ihrer Forderung, die Realschule an der Bergheimer Straße anzusiedeln, vergesse die FDP einen wesentlichen Punkt, sagt Kaiser: „Nämlich die schlechte Anbindung der nördlichen Stadtteile wie Neukirchen, Kapellen, Hülchrath, Münchrath und Langwaden an die Innenstadt. In den 45 Jahren nach der kommunalen Neugliederung ist es nicht gelungen, einen vernünftigen Personennahverkehr herzustellen.“ So gebe es nach wie vor „haufenweise Eltern“, die morgens ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren und nachmittags dort wieder abholen.

Und Kaiser wird deutlich: „Für die Bewohner aller nördlichen Stadtteile wäre es eine Katastrophe, wenn sie auf ihrer Seite keine weiterführende Schule mehr hätten.“ Den Standort Wevelinghoven zu verlagern, um an die Bergheimer Straße in der Innenstadt zu siedeln, sei für die Union daher „ein absolutes No-Go“. Worauf die CDU achten wolle, seien die Kosten für die dritte Gesamtschule, kündigt Wolfgang Kaiser an – „die dürfen nicht aus dem Rahmen fallen“.

(wilp)