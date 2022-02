Gustorf-Gindorf und Frimmersdorf-Neurath : CDU-Verbände fusionieren zu neuem Verband Süd-West

Gustorf/Neurath Die beiden CDU-Ortsverbände Gustorf-Gindorf und Frimmersdorf-Neurath wollen ihre Kräfte für die südwestlichen Ortsteile künftig bündeln. Nun wurde bei einer Versammlung beschlossen, beide Verbände zu vereinen.

Die Mitglieder wollen als neuer CDU-Ortsverband „Süd-West“ antreten. Vorsitzender des neuen Ortsverbandes ist Markus Erhardt: „Die Ortsteile Gustorf, Gindorf, Neurath und Frimmersdorf sind von dem Strukturwandel in Folge des Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung in besonderer Weise betroffen. Drei Kraftwerksstandorte, die Nähe zum Tagebau und die Planung der interkommunalen Gewerbegebiete mit Jüchen und Rommerskirchen sowie die Neustrukturierung der Kraftwerksflächen – bei all diesen Themen werden die Interessen der genannten Ortsteile berührt. Diese Interessen werden wir vertreten und ihnen eine starke Stimme verleihen.“

Sein Stellvertreter Stefan Meuser ergänzt: „Das Ende der Kraftwerke bedeutet, dass wir neue Arbeitsplätze auf den freiwerdenden Industrieflächen schaffen müssen. Gleichzeitig wollen wir den Charakter der Orte und die Lebensqualität in den Quartieren beibehalten.“ Der neue Ortsverband will auch innerhalb des Stadtverbandes und in den Gremien durch an Gewicht gewinnen. „Insgesamt werden wir vor Ort präsenter sein“, sagt Erhardt. Neben Erhardt und Meuser wird der Vorstand durch Markus Muschalla als Schatzmeister und dessen Vertreter Ewald Wörmann, den Schriftführer Oliver Beil sowie durch Ursula Kwasny, Ulrich Lau und Marcel Schuh als Beisitzer und Mitgliederbeauftragter komplettiert.