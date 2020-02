Forderung der CDU : Grevenbroicher Verwaltung soll Langzeitarbeitslose einstellen

Grevenbroich Betroffene könnten zum Beispiel im Bereich der Grünpflege eingesetzt werden, sagt die CDU. Die Stadt prüft, ob eine Umsetzung möglich ist.

Fast jeder dritte Arbeitslose in der Stadt ist länger als ein Jahr ohne Job. Im Januar 2020 zählte die Agentur für Agentur 849 solcher Langzeitarbeitslose. Für Betroffene hat das oft schwerwiegende Konsequenzen: Sie sind sozial isoliert und leiden unter psychischen und gesundheitlichen Problemen. Die Ratsfraktion der CDU regt an, dass die Stadt Langzeitarbeitslose anstellen und wieder an den regulären Arbeitsmarkt heranführen soll.

Doch was passiert nach den fünf Jahren, in denen die Stadt Zuschüsse für die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen erhält? „Die fünf Jahre müssen als Probezeit gesehen werden“, schlägt Kaiser vor. „Und wenn jemand fünf Jahre am Stück die gleiche Arbeit ausübt, kann er den Job so schlecht nicht machen.“ In solchen Fällen sollte die Stadt nach dem Ende der Förderung danach streben, den ehemals Langzeitarbeitslosen weiter zu beschäftigen. Es sollte dann nicht nach günstigeren Arbeitskräften Ausschau gehalten werden, fordert Kaiser.