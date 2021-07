CDU Grevenbroich : Stadt soll Modellkommune bei digitaler Ratsarbeit werden

Grevenbroich Die Digitalisierung der Ratsarbeit geht der CDU in Grevenbroich nicht schnell genug. Fraktionschef Wolfgang Kaiser hat die Stadt jetzt dazu aufgefordert, eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Nach der politischen Sommerpause will die schwarz-gelbe Koalition im Landtag den Weg für digitale Ratssitzungen ebnen. In ausgewählten Kommunen sollen Videoübertragungen erprobt werden, die entweder rein digital oder hybrid – also mit teilweiser Präsenz – ablaufen.