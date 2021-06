Vorschlag der CDU Grevenbroich : Das Schlossstadion als Trainingslager für Olympia?

Grevenbroich Die Christdemokraten in Grevenbroich schlagen vor, perspektivisch das Potenzial der Anlage neben dem Alten Schloss besser auszuschöpfen. Dazu gehört eine Sanierung – und die stärkere Beachtung des Stadions innerhalb der Kreisgemeinschaft.

Die Christdemokratin regt an, dass man sich auf Seiten der Kreistagsfraktionen Gedanken darüber machen sollte, „wie man das Schlossstadion im Rahmen aller sportlichen Aktivitäten noch stärker mit einbeziehen kann“. „Große Sportveranstaltungen müssen nicht immer nur in Dormagen und Neuss stattfinden. Auch Grevenbroich wäre ein geeigneter Ort dafür“, ergänzt Fraktionschef Wolfgang Kaiser.

In Sachen „große Sportveranstaltungen“ schlägt Heike Troles auch eine Brücke zum Thema Olympia: „Auch wenn es mit 2032 nicht geklappt hat: Grevenbroich liegt in unmittelbarer Nähe zu den Bewerberstädten wie Düsseldorf und Mönchengladbach. Es wäre sicher attraktiv für den Rhein-Kreis Neuss, mit dem Schlossstadion auch in Grevenbroich eine Trainingsstätte anzubieten.“ Das Stadion mit großem Spielfeld sowie Leichtathletik-Bahn würde sich dafür gut eignen, sagt die CDU-Politikerin, die dafür wirbt, das Thema in den Fokus zu nehmen – auch wenn Olympia in der Region zunächst einmal vom Tisch zu sein scheint. Schließlich würde es auch eine Zeit dauern, das Stadion auf Vordermann zu bringen. Troles betont: „Die Aktivitäten der Vereine sollen nicht beschnitten werden.“ Zu nennen ist da vor allem der TuS Grevenbroich, der auf der Anlage aktiv ist. „Perspektivisch aber bietet es sich an, zu überlegen, welche Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden können.“ Finanzielle Unterstützung dafür könnte von Seiten der Kreisgemeinschaft kommen – darüber hinaus könnten geeignete Fördermittel abgerufen werden, sagt Troles.