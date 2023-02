Politik in Grevenbroich Investor laut CDU bereit für Agri-Fotovoltaik

Der potenzielle Investor sei darüber hinaus einer der beiden Erschließungsträger für das geplante Neubaugebiet „Lohweg“, das sich in unmittelbarer Nähe des Ackers befinde. „Damit wären künftig – bei kurzen Leitungswegen – auch direkte Abnehmer für den Öko-Strom vom Feld gegeben“, betont der Fraktionsvorsitzende. Zudem könne im Rahmen der Erschließung auch ein Anschluss an das öffentliche Stromnetz im Bereich der neuen Straßenflächen erfolgen, sagt Kaiser, der Projektsteuerer für das neue Baugebiet ist. Rund 1100 Wohneinheiten sollen am Ortsende von Neukirchen in den nächsten Jahren entstehen.