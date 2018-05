Grevenbroich : CDU drängt auf Planverfahren für Supermarkt in Neuenhausen

Grevenbroich Die Stadtverwaltung soll einen potenziellen Standort für einen Supermarkt in Neuenhausen planen. Das hat die CDU in einem Antrag für die morgige Ratssitzung gefordert. Die für den Bau notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) müsse zeitnah in Gang gesetzt werden, sagt Fraktionschef Wolfgang Kaiser. Eine mögliche Fläche könnte am Ortseingang liegen: Beispielhaft führt den Union den westlich des alten Friedhofes gelegenen Acker entlang der Wupperstraße an.

Das Grevenbroicher Einzelhandelskonzept hat in Neuenhausen deutliche Versorgunglücken ausgemacht. Demnach ist der Ort mit etwa 3120 Einwohnern nur unterdurchschnittlich mit Verkaufsflächen für Nahrungs- und Genussmittel ausgestattet. "Wenn der örtliche Lebensmittelmarkt seine Türen schließt, könnte es in Neuenhausen zu einer Unterversorgung kommen", warnt Kaiser. Die jetzigen Eigentümer des Marktes hätten "eindeutig geäußert, dass die Schließung in wenigen Jahren erfolgen wird", heißt es in dem CDU-Antrag - und sie hätten einen neuen Versorgungsmarkt ausdrücklich begrüßt. "Auch Bürger haben sich dazu bereits sehr positiv geäußert", betont Wolfgang Kaiser.

Der Dorfgestaltungsverein "Neuenhausen heute und morgen" hat sich mit der Thematik im April beschäftigt. Ergebnis: "Durch die Bank weg sind alle begeistert. Ein großer Supermarkt würde deutlich mehr Qualität für Neuenhausen bedeuten", sagt Vizevorsitzender Anton Hammelstein.

Der Discounter Norma hat bereits Interesse angemeldet, sich wieder mit einem Markt in Grevenbroich anzusiedeln. Neben der Fläche am Ortseingang von Neuenhausen prüft das Unternehmen weitere Flächen im Stadtgebiet, sagt Expansionsleiter Andreas Thelen.

Da eine FNP-Änderung - und das danach folgende Bauleitverfahren - mehrere Jahre dauern kann, soll die Stadt frühzeitig in die Planung einsteigen, fordert die CDU. "Nur so kann einer möglichen Unterversorgung vorgegriffen werden."

