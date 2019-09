Grevenbroicher Zeitgeschichte : Carl Oberbach – Chronist in Wort und Bild

Norbert Schmitz vom Museum mit dem Gemälde von Carl Oberbach, das Bild mit dem Schloss gehört zur Dauerausstellung in der Villa Erckens. Der 1939 gestorbene Künstler hat viele Straßen und Gebäude in Grevenbroich gemalt. Foto: Andreas Woitschützke

Grevenbroich In etlichen Bildern hat er das alte Grevenbroich festgehalten, und seine Familien-Chronik ist eine spannende Lektüre über 30 Jahre Stadt- und Weltgeschichte. Vor 150 Jahren wurde Carl Oberbach geboren, eine Straße erinnert an ihn.

Mit einem Bild des Grevenbroicher Schlosses im Schnee ist er in der Dauerausstellung des Museums der Niederrheinischen Seele vertreten – und das ist beileibe nicht das Einzige, das von seinem Wirken in der Stadt zeugt. Vor 150 Jahren – 1869 – wurde Carl Oberbach an der Breite Straße geboren, vor 80 Jahren starb er. Die Karl-Oberbach-Straße in der Innenstadt erinnert an ihn, allerdings mit „K“ statt des „C“ im Vornamen.