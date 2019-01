Caritas Grevenbroich: Unterstützer werden für Einsatz in St. Matthäus ausgezeichnet

„Ohne sie wäre vieles nicht möglich“, hob Hans W. Reisdorf, Mitglied des Caritas-Vorstands, in der Feierstunde hervor. „Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sind für die Arbeit der Caritas unverzichtbar.“ Für ihr langjähriges Engagement wurden jetzt in St.

In seiner Laudatio betonte Reisdorf die Bedeutung des Einsatzes. „In unterschiedlichen Bereichen sorgen die Ehrenamtler dafür, dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen Zuspruch, Begleitung und Unterstützung erfahren.“ Von Tür zu Tür bei der Haussammlung gehen und Geld für Einzelfallhilfen und soziale Projekte erfragen, Menschen im Krankenhaus besuchen, soziale Anlaufstellen in den Pfarrgemeinden aufbauen, Kontakt zu den Fachdiensten der Caritas aufnehmen: Dies sind Tätigkeiten, die die Ehrenamtlichen, etwa 500 von ihnen engagieren sich kreisweit, in ungezählten Stunden ausüben. Die Ergänzung der hauptamtlichen Arbeit durch ihren Einsatz ist ein Garant für die Qualität der Caritas.