Camper des Jahres in Grevenbroich Camper liefern sich spannenden Wettkampf

Als gestern alle auf dem Platz des ADAC Fahrsicherheitszentrums Grevenbroich versammelt waren, trat Thomas Eilers auf den Plan. Er bezeichnet sich als Cheftrainer, der den Fahrern „fachtechnische Dinge“ vermittelt und dies auch gleich mit dem Fahrzeug umsetzen lässt. „Wir üben hier ganz praktisch. Denn es geht darum, 3,5 Tonnen sicher durch die Straßen zu lenken“, sagte Thomas Müther. So war der Morgen dem Training gewidmet. Wer noch nicht so ganz sicher war, erhielt das nötige Rüstzeug, um das Fahrzeug kennenzulernen, ohne Blessuren rückwärts zu fahren und passgenau auf der Parzelle eines Campingplatzes zu parken. „Ich möchte vor allem mit meinem Fahrzeug sicher unterwegs sein“, sagte Jarvid Mansur. Daher halte er sowohl das Training als auch den darauf folgenden Wettbewerb für wichtig. „Ich möchte gerne am Wochenende mal wegfahren oder auch ein paar Tage mit dem Campingmobil unterwegs sein, um die Umgebung zu erkunden“, sagte Mansur, der auf der Neusser Furth wohnt und sein Fahrzeug unter den Schutz des persischen Dichters Saadi gestellt hat, indem er ein Gedicht von ihm auf den Wagen hat schreiben lassen. Doch nun blickt Mansur nach vorne, wo Thomas Eilers gerade das Startkommando zum Wettbewerb gegeben hat.