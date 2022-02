Café Kultus feiert „Zehn Jahre Songwriter-Lounge“ : Kanadierin gibt Live-Videokonzert für Grevenbroicher Fans

Christina Martin gibt ein Live-Videokonzert fürs Café Kultus. Foto: Kultus/Veranstalter

Grevenbroich Vor zehn Jahren wurde im Café Kultus die Reihe Songwriter-Lounge gegründet, die längst mit internationalen Künstlern besetzt ist. Zum „runden Geburtstag“ plant Leiter Stefan Wehlings mehrere Konzerte – Corona-bedingt allerdings nur vor einem kleineren Publikum.

Im Café Kultus gibt es was zu feiern: Die Reihe Songwriter-Lounge rundet zum ersten Mal, sie wird zehn Jahre alt. Für Leiter Stefan Wehlings eigentlich ein guter Grund, mal wieder alle Live-Konzert-Register zu ziehen – wenn da nicht Corona wäre. Dennoch wird das „Zehnjährige“ am Marktplatz gebührend gefeiert – unter anderem mit einer kanadischen Künstlern, die von zu Hause aus ein Exklusiv-Konzert für ihre Grevenbroicher Fans gibt.

In der Singer-Songwriter-Szene hat das „Kultus“ längst einen guten Namen: Vor der Pandemie traten dort Solokünstler und Bands aus unterschiedlichen Nationen bis zu vier Mal im Monat auf – darunter Musiker aus den USA, Skandinavien, Kanada und Argentinien. „Die Künstler schätzen die Wohnzimmer-Atmosphäre und das Publikum, weil es ihnen zuhört“, sagt Wehlings.

Daran will der Leiter des Jugendcafés unter katholischer Trägerschaft nun langsam wieder anknüpfen. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Songwriter-Lounge hat Stefan Wehlings einige Künstler verpflichtet, die in den nächsten Wochen im „Kultus“ gastieren werden – zunächst vor einem kleineren, höchstens 20-köpfigen Publikum. „Eine Rückkehr zur Normalität ist das sicherlich noch nicht“, sagt der Café-Chef. „Wir wollen aber das möglich machen, was unter den gegebenen Umständen möglich ist.“

Los geht es am Donnerstag, 10. Februar: Zooey, Singer und Songwriter aus Düsseldorf, wird ab 20 Uhr bei einem Live-Konzert unter anderem Titel aus seinem neuen Album „Phoebe“ präsentieren, untermalt mit selbst produzierten Videoclips. Für Freitag, 18. Februar, war ursprünglich ein Gastspiel der kanadischen Musikerin Christina Martin geplant. „Wegen Corona hat sie ihre Deutschland-Tournee allerdings absagen müssen“, sagt Stefan Wehlings. Dennoch werden die Grevenbroicher in den Genuss eines Live-Auftritts kommen. Um 20 Uhr wird Martin in ihrem kanadischen Domizil ein Konzert geben, das direkt nach Grevenbroich übertragen wird. „Dafür werden wir eigens eine Großbild-Leinwand im Café aufbauen“, sagt Wehlings. Wer möchte, kann den Auftritt aber auch von zu Hause aus verfolgen – den Link für das Videoerlebnis wird das „Kultus“ rechtzeitig auf seiner Facebook-Seite veröffentlichen.

Danach sind weitere Live-Auftritte geplant: Am 1. März gastiert der schwedische Songwriter Christian Kjellvander am Marktplatz, bevor das Grevenbroicher US-Duo Justine und Steve Catran am 10. März dort sein neues Album vorstellen wird. Weiter geht es am 18. März mit der Düsseldorfer Band „Subterfuge“ und am 25. März mit der Grevenbroicher Gruppe „Stella Maris“.