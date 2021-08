Welt-Folk, Lyrik und rockige Klänge : Wieder Live-Musik am Marktplatz in Grevenbroich

Stefan Wehlings ist Leiter des Kultus-Cafés in Grevenbroich. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Das Jugendcafé Kultus veranstaltet nach langer Abstinenz wieder Sommer-Konzerte unter freiem Himmel. Im Biergarten am Marktplatz werden im August mehrere Künstler auftreten. Wer wann dabei ist.

Nach monatelanger, Corona-bedingter Abstinenz startet das Café Kultus nun wieder mit seinen Open-Air-Konzerten. Am Freitag, 6. August, geht es los: Im Biergarten am Grevenbroicher Marktplatz gastiert der Münchener Songwriter Daniel del Valle, der unter dem Namen „Sleepwalker’s Station“ in ganz Europa unterwegs ist.

„Kultus-Sommer“ heißt die kleine Reihe, mit der das Jugendcafé an seine wegen der Pandemie ausgefallenen Live-Konzertreihen wieder anknüpfen möchte. „Zum Auftakt können wir mit ,Sleeppwalker’s Station’ schon ein echtes Highlight präsentieren“, sagt Leiter Stefan Wehlings. „Die Gäste erwartet akustischer Welt-Folk mit subtilen Färbungen von Flamenco, Tango, Chanson und alpenländischer Liedermachertradition. Daniel del Valle ist ein musikalisches wie sprachliches Chamäleon, das problemlos unter europäischen Sprachen wechselt und sich die jeweiligen Musikstile zu eigen macht.“ Beginn ist um 19.30 Uhr.

Anders als bei den Live-Konzerten, die vor der Pandemie stattfanden, ist nun eine Anmeldung per E-Mail an stefan.wehlings@kja.de erforderlich. „Das ermöglicht uns eine bessere Steuerung, da wir nur eine begrenzte Zahl von Gästen einlassen können. Zudem gelten im Biergarten die aktuellen Corona-Regeln“, sagt der Leiter des Cafés. Während der Veranstaltung müssen die Besucher etwa auf ihren Plätzen sitzen bleiben, 1,50 Meter Abstand einhalten und sich registrieren lassen. Der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler und Studenten zahlen acht Euro. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in den Räumen des Café Kultus statt.

Im Rahmen der Sommer-Reihe wird erstmals der Poetry-Slam unter freiem Himmel veranstaltet werden. Am Freitag, 20. August, 19 Uhr, werden junge Poeten mit selbst geschriebener Lyrik oder humorvollen Texten auftreten und versuchen, das Publikum für sich zu gewinnen. Die Gäste küren zum Schluss den Sieger des Abends.

Die Band „Betrayers of Babylon“ kommt am Freitag, 27 . August, 19 Uhr, in den Biergarten am Marktplatz, um dort Titel aus ihrem neuen Album „Babylon by bike“ vorzustellen. Im Vorprogramm wird das Singer/Songwriter-Duo „Coco & Selina“ zu sehen sein.

„Für den September planen wir weitere Open-Air-Veranstaltungen“, sagt Stefan Wehlings. Noch steht allerdings nicht fest, wer dann im Kultus gastieren wird. An den nun wieder beginnenden Feierabendmärkten in der Innenstadt wird sich das Café zwar mit einem Ausschank beteiligen, doch die gewohnte Live-Musik kann aus Corona-Schutzgründen noch nicht präsentiert werden. „Vielleicht wird das zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein“, sagt Wehlings.

(wilp)