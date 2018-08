Cafe Kultus Grevenbroich verkauft Platten, Bücher, CDs, Mobiliar und ein Klavier

Erster Trödelmarkt am Grevenbroicher Café Kultus

Grevenbroich Vor dem jetzt anstehenden Umbau veranstaltet das Cafè Kultus seinen ersten Flohmarkt. Im Angebot sind haufenweise Bücher, Platten und Spiele, sogar einzelne Möbelstücke, diverse Gitarren und das Klavier stehen zum Verkauf bereit.

Das Café Kultus ist bekannt dafür, um gemütlich im Biergarten seine Drinks genießen und plaudern zu können, Billard zu spielen oder zu kickern. Und vor allem ist die Adresse bekannt für ihre Konzerte. Jetzt veranstaltet Kultus-Chef Stefan Wehlings den ersten Flohmarkt. Quasi nach dem Motto „Alles muss raus“ kommt so einiges unter den Hammer, was das Lokal am Marktplatz bislang kennzeichnete.