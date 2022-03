Kreation aus der City : Italiener erfindet das „Grevenbroicher Friedens-Eis“

Grevenbroich Diego Parrilla vom Eiscafé Orli experimentiert gern mit unterschiedlichen Geschmackssorten. Jetzt hat er ein „Friedens-Eis“ erfunden. Wie das schmeckt und welche Botschaft er damit vermitteln will.

Viele Monate Trübsal durch Corona, und jetzt auch noch ein Krieg in Europa: Die Sorgen dieser Tage sind groß. Und das lässt auch die Belegschaft des Eiscafés Orli „bei Mimmo“ an der Karl-Oberbach-Straße nicht kalt. In der Eis-Küche an der Erft hat der Neuenhausener Diego Parrilla (24) in den vergangenen Tagen das „Grevenbroicher Friedens-Eis“ kreiert. Das Motto: „Make love, not war“, Liebe statt Krieg.