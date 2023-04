Bürgermeister in Grevenbroicher Bunker Klaus Krützen steigt erstmals in den Moerser Topf

Zum ersten Mal stieg der Grevenbroicher Verwaltungschef am Donnerstag in den Rundbunker vom Typ „Moerser Topf“, einem Weltkriegs-Relikt an der Rosenstraße. Der Grund seines Besuchs: Der Verein „Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Schutzraum als Mahnmal für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aber nicht nur das: Die Vereinsmitglieder um den Dormagener Jörn Esposito und den Grevenbroicher Stefan Rosellen möchten auch die große Verkehrsinsel aufwerten, auf dem die Luftschutzanlage seit 1943 steht: Sie wollen dort eine Sitzbank aufstellen, eine Informationstafel installieren und die Original-Hülle eines an der Richard-Wagner-Straße gefundenen Bombenblindgängers ausstellen. Darüber hinaus soll das Areal mit drei Apfelbäumen zusätzlich begrünt, die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Auch für Tiere wollen die Forscher etwas tun: Am Bunker selbst haben sie Fledermaus-Kästen angebracht, an den Stützpfählen der noch zierlichen Fruchtbäume wird zudem eine Nisthilfe für Vögel montiert.