Tag des offenen Denkmals in Orken Als der Bombenkrieg die Stadt erreichte

Die Folgen der Diktatur der Jahre 1933 bis 1945 standen am Sonntag in Grevenbroich bei gleich zwei Terminen zum Tag des offenen Denkmals im Mittelpunkt. Zum einen ging es um den Krieg und um die Flieger, die von 1940 bis 1945 tonnenweise Bomben auf die Innenstadt und die anliegenden Dörfer warfen, zum anderen ging es um die Vernichtungspolitik gegenüber jüdischen Mitmenschen. Am Morgen hatten Stefan Rosellen vom Verein Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss und Stefan Faßbender vom Geschichtsverein in die Rosenstraße nach Orken eingeladen. Dort steht inmitten einer Verkehrsinsel ein Bunker, den Rosellen mit seinem Verein restauriert hatte. „Wir haben hier unzählige Arbeitsstunden verbracht, viele Liter Wasser abgepumpt und vier Tonnen Schutt herausgeholt“, sagte Rosellen. Nun kann das Gebäude besichtigt werden. Mehr als 30 Besucher warfen einen Blick in den engen Raum, der 28 Menschen beherbergen konnte. „Etwa 2000 Menschen lebten damals in Orken“, so Rosellen. „Aber in jedem Haus sollte im Keller damals ein Luftschutzraum sein.“