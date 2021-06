Unterstützung für das Gesundheitsamt : Bundeswehr beendet ihren Einsatz in Grevenbroich

Grevenbroich Seit mehr als einem halben Jahr hat die Bundeswehr das Kreisgesundheitsamt unterstützt. Jetzt ist der Dienst der Soldaten beendet. Im Rahmen einer militärischen Zeremonie wurden sie vor dem Kreishaus in Grevenbroich verabschiedet.

Ein großes Lob gab es jetzt für die Bundeswehrsoldaten, die das Kreisgesundheitsamt seit Anfang November unterstützt haben. Am Dienstag endet ihr Einsatz. Dies nahm Landrat Hans-Jürgen Petrauschke zum Anlass, um sich bei den Helfern im Rahmen einer militärischen Zeremonie vor dem Kreishaus in Grevenbroich zu bedanken. „Das Bundeswehrpersonal war ein echter Glücksgriff für uns. Die Soldatinnen und Soldaten haben uns in einer sehr schwierigen Phase der Pandemie unterstützt. Sie haben herausragendes Engagement gezeigt und verdienen dafür unseren Respekt und unseren Dank“, betonte Petrauschke.

Gesundheitsamtsleiterin Barbara Albrecht hob die gute Zusammenarbeit mit der Bundeswehr hervor. „Sie haben vorbildlich die Aufgaben abgearbeitet und sich mit ihrer immer freundlichen und hilfsbereiten Art optimal in unser Team integriert.“ In Schichtarbeit waren die Soldaten und die zivilen Mitarbeiter ebenso wie die Kollegen vom Gesundheitsamt von 6.30 bis 21.30 Uhr an sieben Tagen in der Woche im Einsatz.