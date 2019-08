Beim Fackelbau in Grevenbroich. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Viel Kreativität beweisen die Schützen wieder beim Fackelzug in Grevenbroich. Zehn Züge präsentieren sieben illuminierte rollende Werke und haben sich beim Bau einiges einfallen lassen.

Der Grevenbroicher Fackelzug startet am Samstag, 31. August, um 20.15 Uhr am Bahnhof und zieht durch die Innenstadt. Die Großfackeln werden nochmals beim Schützen- und Fackelzug am Dienstag, 3. September, 18 Uhr, zu sehen sein.