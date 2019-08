Helfer auf dem Grevenbroicher Schützenfest : Lebensretter sind einsatzbereit für die Kirmes

Grevenbroich Die ehrenamtlichen Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes sind während des Grevenbroicher Schützenfestes im Dauereinsatz. Trotz zunehmendem Respektsverlust gegenüber Rettungshelfern, erhalten sie nun auch Annerkennung.

Doch es gibt mittlerweile eine Gegenbewegung. Die verstärkte Berichterstattung in den Medien über Gewalt gegenüber Rettungskräften scheint die Anerkennung für die Rettungssanitäter bei vielen Menschen gesteigert zu haben. „Mittlerweile kommen immer öfter Leute einfach so zu uns, bedanken sich oder geben uns die Hand“, erzählt Wicklein. Für die Mitarbeiter des Roten Kreuzes, die die ganze Arbeit ohne Bezahlung machen, sei das immer eine tolle Motivation.

Die Arbeit des DRK wurde in den vergangenen Jahren immer wieder durch versperrte Flucht- und Rettungswege behindert. Die Zufahrt zur Hilfsstation der Sanitäter in der Alten Feuerwache würde gerade montags und dienstags am Nachmittag trotz Parkverbots durch Autos versperrt. Dabei handele es sich um Eltern, die ihre Kinder vom Kindergarten abholen. „Nur weil die Eltern keine fünf Minuten Fußweg in Kauf nehmen möchten, blockieren sie möglicherweise einen lebensnotwendigen Einsatz“, kritisiert Jens Wicklein. „Es ist der Wunsch von uns allen beim Roten Kreuz, Menschen zu helfen, aber man muss es uns auch ermöglichen“, bringt es der Kapellener auf den Punkt.