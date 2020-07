Bürgermonitor in Grevenbroich : Stadt will mit Anwohnern der Turmstraße sprechen.

Gustorf Zur Erinnerung: Ein neuer Zaun vor der Kita lenkt Fußgänger, Radfahrer und Mopedbesitzer auf einen schmalen Streifen unmittelbar vor den Häusern. Dagegen wehren sich die Nachbarn und bekommen nun Unterstützung von einem Anwohner der Eschenstraße.

Der Reihe nach: Die Anwohner der Turmstraße protestieren dagegen, dass vor allem schnelle Radfahrer und motorisierte Zweiradfahrer den Streifen vor ihren Häusern nutzen, um entlang der Kita von der Turm- auf die Eschenstraße zu gelangen. Zunächst hatte ein Anruf im Rathaus die Ansicht der Anwohner bestätigt: Dieser Weg ist ein Privatweg und nur für die Anwohner bestimmt. Stadtsprecher Stephan Renner sagte am Mittwoch: „Diese Auskunft der Verwaltung war unvollständig. Es wurde lediglich das Baulastenverzeichnis geprüft.“ Der Blick in den eigentlichen Bebauungsplan hätte das komplette Bild ergeben. Dieses sei in der Mail an die Anwohner korrekt widergegeben. Demnach darf das rund 20 Meter lange Teilstück auch von der Öffentlichkeit genutzt werden. Renner: „Wir werden jedoch mit den Anwohnern Kontakt aufnehmen, um die Situation nochmals zu erläutern und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.“

Dabei sollte das Rathausteam gleich auch Bert Robertz ansprechen, der seit vielen Jahrzehnten an der Eschenstraße wohnt. Auch er bezweifelt, dass der Kindergarten derart großräumig eingezäunt werden musste und fragt: „Hätte kein Durchgang auf dem asphaltieren Weg von circa 1 bis 1,50 Meter gemacht werden können und so die neuen Anwohner vom Durchgangsverkehr befreit werden können?“ Zudem sei die Eschenstraße zu den Hol- und Bringzeiten der Kita-Eltern rasch zugeparkt. Robertz fragt: „Wo bleibt dann die Sicherheit für die Kinder? Wer sichert den Straßenübergang?“ Durch den Zaun auf der Turmstraße sei die Verkehrslage für die Kita-Kinder nicht besser geworden, beklagt Anwohner Bert Robertz.

