Neujahrsempfang der Stadt Grevenbroich: Stadt braucht mehr Gewerbeflächen

Bürgermeister Klaus Krützen und Ehefrau Karin konnten am Freitag Abend mehr als 300 Gäste zum Neujahrsempfang in der Kundenhalle der Sparkasse Neuss begrüßen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Rund 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft waren Freitag Abend zum Neujahrsempfang in die Sparkasse gekommen. Bürgermeister Klaus Krützen skizzierte Herausforderungen, vor denen die Stadt steht.

Gedanken austauschen und Kraft tanken für die vielen Aufgaben des Jahres 2019, das stand am Freitag Abend in die Kundenhalle der Sparkasse an. Das Geldinstitut hatte wieder einmal seine Räumlichkeiten für den traditionellen Empfang der Stadt bereitgestellt.