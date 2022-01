Neuer Bürger-Service der Stadt Grevenbroich : Ausweis-Automat geht im Februar in Betrieb

Die Stadt wird in Kürze am Ostwall ihren ersten Ausweis-Terminal in Betrieb nehmen. Foto: Dieter Staniek/Stan

Grevenbroich Die Stadt erweitert ihren Bürger-Service: Ausweise und Pässe können künftig rund um die Uhr an einem Automaten abgeholt werden. Warum dafür ein Fingerabdruck erforderlich ist.

Auf den ersten Blick sieht er aus wie eine Packstation. Und tatsächlich ist er auch so etwas ähnliches: Mit dem Unterschied, dass in den 44 Fächern künftig keine Päckchen und Pakete, sondern Personalausweise und Reisepässe abgeholt werden können. „24/7 Smart Terminal“ heißt der mausgraue Automat, mit dem die Stadt ihren Bürgerservice erweitern möchte. Spätestens Anfang Februar soll er in Betrieb genommen werden.

Wer einen Ausweis beantragt hat und ihn nach etwa zwei Wochen abholen möchte, muss dafür bald keinen Extra-Termin mehr im Bürgerbüro buchen. „Das Dokument kann rund um die Uhr an unserem Terminal abgeholt werden“, sagt Matthias Claußen, Chef des Bürgerbüros. „Mit diesem neuen Service wollen wir vor allem den Berufstätigen entgegenkommen.“

Schon bei der Antragstellung können sich die Grevenbroicher künftig für das Abholen ihrer Ausweisdokumente am Automaten entscheiden. Dafür wird ihre E-Mail-Adresse in einem webbasierten System aufgenommen, zusätzlich wird ein Fingerabdruck entnommen. „Ist der Ausweis eingetroffen und im Automaten deponiert, erhält der Bürger sofort eine E-Mail mit einem QR-Code“, schildert Claußen. Wie bei einer Packstation kann dieser Code am Automaten gescannt werden; alternativ ist auf einem Touchscreen auch das Eintippen einer PIN möglich.

„Im Anschluss wird der Antragsteller zum Einlesen eines Fingerabdrucks aufgefordert. Nach erfolgreichem Abgleich der Daten öffnet sich das Fach, in dem das Dokument liegt“, sagt Matthias Claußen. Die Kombination von Code und Fingerabdruck gewährleiste „höchste Ansprüche an die Sicherheit“.

Das Deponieren von Ausweisen und Pässen im Terminal übernehmen Mitarbeiter des Bürgerbüros, die sich mittels Transponderkarten am Automaten legitimieren. „Die Dokumente werden in jedem Fall zu zweit – also nach dem Vier-Augen-Prinzip – in das dafür vorgesehene Fach gelegt“, berichtet Claußen. Ist das Fach geschlossen, geht eine E-Mail an den Antragsteller heraus. Er hat dann sieben Kalendertage Zeit, sein Dokument kontaktfrei abzuholen.

Die Stadtverwaltung hat sich für ein rund 27.000 Euro teures Modell des Herstellers Kern entschieden. Das Schweizer Unternehmen hat bereits mehrere Kommunen in Deutschland mit Ausweis-Terminals ausgestattet; Vorreiter war im Frühjahr 2019 die baden-württembergische Stadt Ludwigsburg. Bewusst wurde der aus kaltgewalztem Stahl hergestellte Kasten an der dem Ostwall zugewandten Seite des Rathauses positioniert. Wer mit dem Auto kommt, kann bequem den gegenüberliegenden Parkplatz nutzen. Links und rechts vom Terminal ist vorsichtshalber schon einmal ausreichend Platz für zwei weitere Exemplare freigelassen worden – für den Fall, dass es zu einem „Run“ auf diesen Service kommen sollte.