Orkener Park : Im Park sollen bald wieder die Frösche quaken

Bürgeraktion „Orkener Park“ lud jetzt mit der Volkshochschule zum ersten Info-Nachmittag an die Blumenstraße ein.

Unter dem Titel „Natur erhalten im Orkener Park“ begrüßten die Mitglieder Carmen von Borzestowski und Luise Coenen sowie Claudia Bodewig von der VHS Besucher aus der Nachbarschaft, die sich für die Flora und Fauna dieses Fleckchens Erde interessierten. „Dieser Park bietet mehr, als es auf den ersten Blick den Anschein macht“, sagte von Borzestowski. „Es ist ein geschichtsträchtiger Ort.“ Ursprünglich sei er 1932 als Kinderspielplatz angelegt worden, dann war er mit dem Bunker Lebensretter im Krieg, erste Heimat für die Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg, Platz für Schützen und für den Altar an Fronleichnam. Ein Zirkus habe dort gestanden und fahrendes Volk habe dort Station gemacht. „Alle diese Informationen haben wir in einer Broschüre zusammengetragen, denn wir haben Zeitzeugen befragt“, erzählte von Borzestowski, die den Menschen „die kleine Oase in der Hektik unserer Zeit“ näherbringen will. Auf dem Gelände blühen Wiesenschaumkraut, das den Park als Trittstein genutzt und sich über umliegende Gärten verbreitet hat. Toll auch die wild wachsenden Margaritten. „Es werden immer mehr – und womöglich können wir bereits im nächsten Jahr eine Vollmondnacht hier verbringen. Denn die weißen Blüten leuchten dann wunderschön“, sagt von Borzestowski. Bewundert wurde auch das Froschdenkmal von Künstler Robert Beersch, das symbolisch das neu angelegte Feuchtgebiet bewacht. Dort sollen sich wieder Frösche ansiedeln, Libellen sind bereits da.