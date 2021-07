Bücherei in Grevenbroich : Für kleine Leser gibt es jetzt Eis in der Südstadt

Südstadt Die katholische öffentliche Bücherei St. Joseph in der Südstadt möchte Kinder für das Lesen begeistern und ist nun eine ungewöhnliche „Kooperation“ eingegangen: und zwar mit dem Eiscafé Perfetto. Was es damit auf sich hat.

Bücherei-Leiterin Melanie Bremer und die Familie Demir vom Eiscafé haben gemeinsam eine Aktion gestartet, die noch bis zum 15. Oktober laufen soll und an der Kinder bis 14 Jahren teilnehmen dürfen. Für Kinder, die in ihrem Lesepass fünf Stempel gesammelt haben (pro Besuch gibt es einen Stempel in der Bücherei), gibt es unter Vorlage des Passes im Eiscafé zwei Kugeln Eis gratis. Die Betreiber-Familie unterstützt die Aktion gerne, wie die Bücherei mitteilt: Es sei wichtig, dass Kinder an die Bücher herangeführt würden. In dem Café gibt es nicht nur Eis, sondern auch Kaffee, Kuchen und Waffeln.