Weihnachtsmarkt in Grevenbroich: Budenstadt bis Sonntag geöffnet

Grevenbroich Der Weihnachtsmarkt lockt auch „zwischen den Jahren“ in die Grevenbroicher City.

Für eine Bilanz ist es noch zu früh, aber mit der Besucherzahl am Nachmittag des Zweiten Weihnachtsfeiertages auf dem Weihnachtsmarkt ist Marktorganisator Norbert Lupp zufrieden. In diesem Jahr öffnet die Budenstadt erstmals am Zweiten Weihnachtstag und weiter bis zum Sonntag, 30. Dezember. Gedrängel zwischen den Ständen gab es am Mittwoch Nachmittag nicht, aber viele Besucher nicht nur aus Grevenbroich nutzten den Feiertag für einen Bummel. Kinder drehten Runden auf dem Karussell, so mancher fand etwas Schönes an den Buden, bei Glühwein oder Kakao wurde eine Pause eingelegt.