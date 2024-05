Veranstaltung am 8. Juni BSV Wevelinghoven lädt zu großem Stadtparkfest mit Canadier-Rennen

Eintrittskarten für das Stadtparkfest gibt es zu je neun Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse kosten Tickets jeweils zehn Euro. Karten sind vorab an den bekannten Vorverkaufsstellen „Lotto Burbach“ (Marktplatz und An der Zuckerfabrik) sowie bei „Tank Schäfer“ an der Nordstraße erhältlich. Ebenfalls können Eintrittskarten im Vorfeld am Jubiläumsstand des BSV am 26. Mai auf dem Maimarkt in Wevelinghoven (Höhe Poststraße 83) gekauft werden.