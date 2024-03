Brauchtum in Grevenbroich Grenadiercorps aus Wevelinghoven wählt einen neuen Major

„Ich freue mich sehr über das große Interesse an der Vorstandsarbeit im Grenadiercorps. Vor uns liegen viele wichtige Aufgaben, wir haben in den letzten drei Jahren bereits die ersten Weichen gestellt, diese gilt es nun zu befahren“, erklärte Jansen. Getan hat sich schon etwas bei der Nachwuchsproblematik. 2022 wurden die Grenadierzüge „Aus allen Ecken“ und „Blau am Brett“ gegründet. 2023 konnten die Sappeure wieder mit Mitgliedern besetzt werden. „Die Grenadiere merken, dass wir etwas bewegen möchten und gehen den Weg gemeinsam mit uns mit. Das ist fantastisch zu sehen“, sagte Jansen, der die Neugründung von „Viva la Wevi“ als 20. Grenadierzug im Corps verkündete.