BSV Grevenbroich plant Veränderungen für sein Schützenfest

Grevenbroich Die Vorbereitungen auf das Schützenfest in Grevenbroich laufen auf Hochtouren: Am Samstag, 1. September, fällt mit einem Platzkonzert auf dem Markt und dem Einschießen im Stadtpark der Startschuss für die Feierlichkeiten.

Der neue Schützen-Oberst Stefan Sürth hat jetzt seinen Regimentsbefehl fürs Fest bekanntgegeben. Dieser sieht auch einige Veränderungen vor. Besonders markant: Das Antreten und die Regimentsabnahme am Schützenfest-Sonntag finden erstmals auf der Lindenstraße statt.

Der Hintergrund für den „Umzug“ auf die Grevenbroicher „Prachtstraße“: Das Spektakel soll publikumswirksamer werden; mehr Menschen sollen zuschauen. Bisher hatten sich die Schützen relativ „versteckt“ am Bahnhof aufgestellt. Die Verlagerung des Antretens und der Regimentsabnahme auf die Lindenstraße kommt bei den meisten Schützen gut an, auch Präsident Detlef Bley ist ein Freund der Idee, zumal die Lindenstraße deutlich breiter ist, die Schützen also mehr Platz haben.