Bürgerschützenverein feiert : BSV Grevenbroich organisiert erstmals Sommerfest

Beim Sommerfest wird das Konzept des offenen Biergartens und des teilgeöffneten Bierzelts vom September 2021 wieder aufgegriffen. Foto: BSV Foto: Bürgerschützenverein Grevenbroich

Grevenbroich Ab Freitag, 15. Juli, stehen auf dem Schützenplatz die Jahreshauptversammlung, ein Festabend und Frühschoppen der Bürgerschützen an. Gefeiert wird im teilgeöffneten Bierzelt. Was die Besucher erwartet.

Einen Vorgeschmack auf das Grevenbroicher Schützenfest am ersten September-Wochenende wird es bieten: Der Bürgerschützenverein (BSV) Grevenbroich organisiert für das Wochenende von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Juli, sein erstes Sommerfest. Dabei kommt wegen Corona erneut das Konzept des offenen Biergartens zur Anwendung. „Das hatte sich bereits im September vergangenen Jahres bewährt“, sagt BSV-Präsident Detlef Bley. 2021 hatten die Bürgerschützen wegen der Pandemie ein „Alternativ-Schützenfest“ ohne Umzüge veranstaltet. „Die Resonanz war gut“, sagt Bley.

Nun wird erneut auf dem Grevenbroicher Schützenplatz ein teiloffenes Bierzelt aufgestellt. Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen will der BSV wieder „ein wenig mehr Normalität“ bieten, erklärt Sprecher Peter Eysen. „Viele Schützen haben sich in den Zügen gesehen, aber so einen ,Vereinstanker‘ wie den Bürgerschützenverein mit mehr als 80 Zügen muss man hegen und pflegen.“ Im Juli hatten sich die Schützen in früheren Jahren zum Königsvogelschuss, Pfänderschießen und zu Ehrungen getroffen. Das Treffen wird nun erstmals zum Sommerfest ausgebaut, wobei der Königsvogelschuss auf dem Programm fehlt. „Das Kronprinzenpaar Daniel und Carmen Tockhorn wurde ja bereits im vergangenen Jahr ermittelt“, sagt Peter Eysen.

Anlässe zum Treffen gibt es dennoch reichlich, wobei Präsident Bley betont: „Am Samstag und Sonntag sind auch alle Bürger eingeladen.“

Am Freitag Abend sind die BSV-Mitglieder zunächst unter sich. In der Jahreshauptversammlung stehen Vorstandsneuwahlen an. Der geschäftsführende Vorstand mit dem Präsident wolle wieder antreten, heißt es beim BSV.

Am Samstag, 15 Uhr, stehen das Pfänder- und Königsschießen sowie die Ehrung der sieben Jubiläumszüge an . Der Jägerzug „St. Florian“ beispielsweise ist 90, die Gesellschaft „Wasserfreunde“ 100 Jahre alt. Für musikalische Unterhaltung sorgen das Tambourkorps Elsen-Fürth und die „Nettesheimer Blechbläser“. Um 20 Uhr schließt sich ein Festabend für alle Schützen und Bürger mit der Band „Beat Pakk“ an. Der Eintritt ist am Nachmittag und Abend frei.

Der Sonntag startet mit einem Feldgottesdienst um 11 Uhr, im Anschluss werden beim musikalischen Frühschoppen mit den „Nettesheimer Blechbläsern“ mehr als 40 Jubilare geehrt. Darunter sind Manfred Schnabel und Willi Schäfer (beide passive Mitglieder), die seit 65 beziehungsweise 70 Jahren Mitglied sind. Auch beim Frühschoppen ist der Eintritt frei.