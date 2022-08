BSV Grevenbroich: Neues Zelt-Konzept der Schützen greift​

Grevenbroich Unter anderem mit einem Cocktail-Zelt will der BSV mehr junge Besucher ansprechen. Präsident Detlef Bley erklärt die Hintergründe – und was genau geplant ist.

Die Grevenbroicher Bürgerschützen können in diesem Jahr so feiern wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie. „Wir sind jetzt da, wo wir 2019 aufgehört haben“, sagt Detlef Bley. Zur Planung des Schützenfestes in Stadtmitte, das vom 3. bis 6. September gefeiert werden soll, zählt folglich auch das neue Zelt-Konzept. „Das hatten wir ursprünglich für das Fest im Jahr 2020 vorgesehen“, sagt Bley. Nun, nachdem es zwei Jahre lang wegen Corona nicht in gewohnter Form stattfinden konnte, soll das Konzept greifen. Geplant ist ein separates Lounge-Zelt neben dem Haupt-Zelt an der Graf-Kessel-Straße. In dem pavillonähnlichen „Anbau“ sollen Cocktails angeboten werden, außerdem soll dort eine andere Musik gespielt werden als im größeren Teil des Festzelts.