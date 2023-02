Brauchtum in Grevenbroich Bürgerschützen öffnen sich für Frauen

Wenn es um die Zukunft des Kirmesplatzes geht, dann will sich der Bürgerschützenverein Grevenbroich alle Optionen offenhalten. „Wir werden in aller Ruhe abwarten und dann gemeinsam entscheiden“, sagte BSV-Präsident Detlef Bley in der Jahreshauptversammlung, als über die von der Stadt geplante Umstrukturierung des Flutgrabenquartiers diskutiert wurde. Das könnte zur Folge haben, dass die Schützen sich einen neuen Kirmesplatz suchen müssten, wenn der Platz der Republik anders verplant würde. Eine mögliche Alternative wäre eine Budengasse am Alten Schloss und Fahrgeschäfte auf dem ehemaligen Bauhof.