Flutgrabenquartier in Grevenbroich Schützen-Votum zur Festplatz-Verlagerung frühestens im Februar oder März

Der Bürgerschützenverein Grevenbroich hat am Freitag die Tagesordnung für seine Jahreshauptversammlung bekannt gegeben: Für die Veranstaltung am 2. Februar im Rittersaal des Alten Schlosses rufen die Schützen auch das Thema „Umstrukturierung Flutgrabenquartier“ auf. Ist damit das Votum der Schützen in Sachen Festplatz-Verlagerung verbunden? „Nein“, stellt Präsident Detlef Bley klar: „Soweit vorliegend, wollen wir weitergehende Informationen geben.“ Eine Abstimmung der Schützen wird es „frühestens im Februar oder März geben“, lautet Bleys Einschätzung. Sie soll dann in einer gesonderten Versammlung erfolgen.