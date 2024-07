Für wen sich der Anschluss eignet Grevenbroich erlebt den „Glasfaser-Boom“

Im Frühjahr hat die Neuß-Grevenbroicher Zeitung zur Teilnahme an der großen Heimatliebe-Umfrage aufgerufen – Tausende haben sich beteiligt und auch den aktuellen Stand des Breitbandausbaus in ihrer Heimat bewertet. Das Ergebnis für die Region: im Schnitt eine 3,3 – „befriedigend“, wenn es nach Schulnoten geht. Dabei hat sich insbesondere in den vergangenen Monaten viel getan, wenn es um bessere Internetanschlüsse in Grevenbroich geht. Denn in der Schlossstadt tobt geradezu ein Wettkampf. Dabei geht es lange, dünne Fäden – und darum, wer sie in Grevenbroicher Haushalten verlegen darf.