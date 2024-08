Breitbandausbau in Grevenbroich Glasfaser-Anbieter geht in den Endspurt

In den vergangenen Monaten hatten Bürger in Grevenbroich die Möglichkeit, sich zwischen zwei Anbietern zu entscheiden, die ihr Haus kostenlos mit einem Glasfaser-Anschluss versehen. Inzwischen ist die Nachfragebündelung des privatwirtschaftlichen Unternehmens Deutsche Glasfaser beendet – und nur noch das ebenfalls private, zum Eon-Konzern gehörende Unternehmen Westconnect im Stadtgebiet aktiv auf Kunden-Akquise. Letzteres geht einer Mitteilung zufolge nun in den Endspurt: Nur noch kurze Zeit sollen Privathaushalte und Betriebe in Frimmersdorf, Gindorf, Gustorf, Neurath, der Südstadt und der Stadtmitte die Möglichkeit haben, einen kostenfreien Glasfaseranschluss zugunsten eines schnellen Internets zu erhalten.