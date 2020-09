Brauchtum in Grevenbroich : Gustorfer Dom erstrahlt in Schützen-Farben

Gustorf Die Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt leuchtete am Wochenende in Rot, Weiß und Grün. Ds sind die Farben des Bürgerschützenverein. Der hätte eigentlich sein Schützenfest gefeiert. Doch Corona durchkreuzte die Tradition.

Die Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt bot in diesen Tagen einen recht ungewöhnlichen Anblick: Der Dom an der Erft, wie das imposante Gotteshaus auch genannt wird, wurde in den Abendstunden in leuchtenden Farben angestrahlt. Hinter der Aktion stand der Bürgerschützenverein Gustorf unter der Leitung von Präsident Rolf Jungmann.