Nach Leichenfund in Grevenbroicher Brandwohnung Unter dem Brandschutt lag auch noch ein toter Hund

Nachdem am Freitag in einer brennenden Dachgeschosswohnung an der Welchenberger Straße bereits eine Leiche gefunden worden war, haben die Einsatzkräfte bei der Untersuchung der Wohnung am Nachmittag einen weiteren grausigen Fund gemacht: Unter dem Brandschutt entdeckten sie die Überreste eines Haustiers, mutmaßlich die eines Hundes. Das bestätigte Feuerwehr-Sprecher Thomas Kuhn.