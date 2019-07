Rauchschwaden zogen über Grevenbroich : Großfeuer vernichtet Zimmerei-Gebäude in Kapellen

Grevenbroich Ein Großfeuer hat am Freitagnachmittag eine massive Rauchentwicklung verursacht. Anwohner sollten geschlossene Räume aufsuchen, Fenster und Türen schließen. Erst am späten Abend gab die Kreisleitstelle Entwarnung.

Großeinsatz der Feuerwehr im Gewerbegebiet in Kapellen. An der Philipp-Reis-Straße brannte eine rund 50 mal 30 Meter große Halle des Zimmereibetriebs Lauda komplett nieder. Der Rauch war bis Wevelinghoven zu sehen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht, am Samstagmorgen war der Brand gelöscht.